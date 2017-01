Feyenoord leert van inzinking: "We schrikken er niet meer van"

Feyenoord staat met vijf punten los van Ajax ruim aan kop in de Eredivisie. De Rotterdammers raken dit seizoen minder snel in paniek bij een achterstand, dat zegt Rick Karsdorp.

"We schrikken er niet meer van als we op achterstand komen", doelt de rechtsachter op de inzinking van vorig jaar waarbij een reeks wedstrijden werd verloren na de winterstop.



Karsdorp hoopt aan het eind van het seizoen te pronken met de titel. "Het is mijn derde seizoen nu en ik kijk er heel erg naar uit. Dat we vijf punten voorstaan zegt iets over de ploeg en dat moeten we vasthouden", vervolgt de verdediger tegen de NOS. Karsdorp kan naar eigen zeggen met de druk omgaan. "Ik heb heel weinig stress. Dus ook geen kampioensstress."