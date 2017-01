Younes stelt prioriteiten bij Ajax: tien doelpunten na winterstop

Tijdens een oefenduel in Portugal met RB Leipzig (5-1 winst) maakte Younes al een kleine aanzet. De 23-jarige Duitser maakte een hattrick tegen zijn landgenoten. "Het is belangrijk dat ik net als tegen Leipzig met volle overtuiging de kansen benut en doelpunten maak", zegt Younes in gesprek met de NOS.



"Als we zo voetballen als tegen Leipzig, denk ik dat we kampioen worden", vervolgt de vleugelaanvaller. En hoeveel goals gaat Younes nog maken? Na enig aandringen gaat hij toch akkoord met het aantal van tien goals. "Laat maar zo staan", besluit rappe buitenspeler.