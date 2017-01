PSV'er De Wijs naar Excelsior: "Was toe aan een nieuwe stap"

"Ik was toe aan een nieuwe stap in mijn carrière. Ik merkte dat het in de Jupiler League steeds beter en makkelijker ging. De stap om basisspeler te worden bij PSV is groot en daarom is Excelsior denk ik een ideale tussenstap voor mij. Ik verwacht dat ik door deze stap als speler en persoon verder kan groeien", zegt De Wijs op de clubsite.



De verdediger geeft aan dat hij altijd de volle 100% geeft. "Ik ben echt een teamspeler en houd ervan om dingen zo veel mogelijk voetballend op te lossen, al ben ik er ook niet vies van om een bal weg te knallen. Ik heb wedstrijden van Excelsior teruggekeken en ik heb veel zin om in Rotterdam te beginnen. Het is natuurlijk aan mij om het te laten zien, maar de kans is groot dat ik bij Excelsior minuten kan gaan maken in de Eredivisie", besluit de mandekker.