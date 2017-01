Steuntje in de rug voor Ajacied Younes: "Komt vanzelf wel"

"Uiteraard kwam zijn rendement aan bod", aldus trainer Peter Bosz tegen de NOS. "Ik had het gevoel dat hij te geforceerd op zoek was naar doelpunten en assists. Terwijl het gewoon een goede speler is die zijn ding moet doen. Dan komt het vanzelf wel."



Ajax is voorzichtig aan het zoeken naar versterking op de vleugels. "Ik kijk naar wat er eventueel nodig is voor de selectie. Dat heeft niets met Amin persoonlijk te maken."