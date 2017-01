De Guzman: "Geen reden om deze winter over te stappen"

“ Jazeker, ik ga morgen naar Roda JC - Feyenoord kijken”

"Het is jammer dat ik vandaag niet vanaf het begin speelde, want ik voel me fit en heel sterk op het moment", vertelde de 14-voudig Oranje-international tegenover ELF Voetbal. "Het kwam dan ook wel als een verrassing dat ik niet in de basis stond. Ik speel de laatste tijd eigenlijk alle wedstrijden voor Chievo en maak dan ook bijna altijd de negentig minuten vol."



Geen reden

"Daarnaast zijn de resultaten voor de club ook prima de laatste tijd, we draaien goed mee in de Serie A. Persoonlijk is het voor mij belangrijk dat ik veel speel en dat doe ik op dit moment bij de club. Voor mij is er dan ook geen reden om deze winter nog over te stappen naar een nieuwe club", aldus de speler met het opvallende rugnummer 1.



In het Giuseppe Meazza Stadion ging Chievo Verona na een goede wedstrijd, waarin het op een 0-1 voorsprong kwam, uiteindelijk toch met 3-1 onderuit. Na de gelijkmaker van Mauro Icardi walste de zwartblauwe over Chievo heen. De Guzman kwam in de 73e minuut in het veld voor Lucas Castro.



ELF Voetbal: Morgen (zondag, red.) een rustdag voor je, dus dat betekent dat je tijd hebt om naar Feyenoord te kijken?

"Jazeker! Ze spelen morgen tegen Roda JC uit om 12.30, dus dat is een mooie tijd voor mij om naar ze te gaan kijken!"



