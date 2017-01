Feyenoord verstevigt koppositie met zege op Roda JC Kerkrade

En weer een overwinning voor koploper Feyenoord. Het elftal van Giovanni van Bronckhorst versloeg degradatiekandidaat Roda JC Kerkrade (0-2). Dirk Kuyt opende de score in Zuid-Limburg, collega-aanvaller Eljero Elia verdubbelde de voorsprong.

De thuisspelende ploeg, de nummer zeventien op de ranglijst, hield lang stand en hoopte stiekem op een punt, maar een nederlaag kon niet worden afgewend. De alerte Kuyt brak de ban met een schot in de kruising. al leek het op buitenspel van de routinier. Het goede voorbereidende werk was van Eredivisie-topscorer Nicolai Jørgensen.



Een slotoffensief van Roda JC Kerkrade, met acht doelpunten bijzonder improductief, bleef uit. Elia tekende in de slotfase voor de tweede Rotterdamse treffer. De assist kwam wederom van Jørgensen. Feyenoord kan nu rustig achterover leunen en wachten op het resultaat van achtervolger Ajax tegen PEC Zwolle.