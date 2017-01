Vitesse wipt over FC Twente heen door zege op eigen veld

Vitesse won met 3-1 van een pover FC Twente en gaat over de Tukkers heen in de stand. Lewis Baker, bezig aan zijn laatste maanden in Arnhem, scoorde weer eens, maar haalde het laatste fluitsignaal niet.

De Chelsea-huurling tekende al na dertien minuten voor de openingstreffer in de Gelredome. Het goede voorbereidende werk was van Ricky van Wolfswinkel. De spits van de geel-zwarten maakte zelf de tweede Arnhemse treffer. De assist kwam van oud-Feyenoorder Kevin Leerdam.



Milot Rashica gooide de wedstrijd kort na de hervatting in het slot. Mateusz Klich redde de eer voor de bezoekers door een strafschop te benutten. Baker stond eerder dan gepland onder de douche na een domme overtreding op Dejan Trajkovski. Het had geen invloed op het resultaat, want Vitesse trok de comfortabele voorsprong over de streep.