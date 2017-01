Ziyech: ''Feyenoord is geen topfavoriet, Ajax is de topfavoriet''

De miljoenenaankoop werd niet opgenomen in de definitieve selectie van Marokko voor de Afrika Cup. Dat deed pijn: ''Dit is de beste manier om te antwoorden'', verwees de Ajacied naar zijn dubbelslag in Zwolle. ''Ik ben altijd wel getergd, maar het geeft natuurlijk wel een motivatie. Ik heb er in het begin moeite mee gehad, maar daarna de knop omgezet.''



''We kunnen tevreden zijn over het resultaat, niet over het spel'', benadrukt Ziyech. ''Het enige wat je kunt doen, is naar jezelf kijken. Maar wij doen zeker niet onder voor Feyenoord en PSV en we hebben meer voetballende kwaliteiten. Het komt goed.''