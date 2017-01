Winnend Ajax stelt Bosz teleur: ''Ik vond het niet best''

''Je weet dat je vijf punten moet inlopen en dat PEC Zwolle gehavend is. Dan moet je ze meteen bij de strot grijpen, maar dat was het laatste dat we deden'', mopperde de Ajax-trainer verder. ''Je bereidt je twee weken voor op dit duel, je bent fit en dan loopt het vervolgens niet zoals we graag hadden gezien. Gelukkig begonnen we na rust een stuk beter en hadden we er in de eerste vijf minuten al drie moeten maken.''



Bosz was wél positief over de invalbeurt van Justin Kluivert: ''Ik vond hem goed invallen, zelfs de eerste helft al. Hij had een aantal prima acties en ook na rust heeft hij het goed gedaan. Wat we van hem kunnen verwachten? Laten we het maar rustig aan bekijken met hem.''