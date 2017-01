Blom geeft toe: ''Hadden doelpunt Kuyt moeten afkeuren''

''Alle lichaamsdelen waarmee een speler kan scoren tellen mee in de beoordeling'', vervolgt de ervaren scheidsrechter zijn uitleg aan de NOS. ''Maar met het blote oog is het heel lastig te zien. Dit is de assistent-scheidsrechter niet te verwijten.''



Was Blom zondagmiddag videoscheidsrechter geweest in Zuid-Limburg, dan was de treffer afgekeurd: ''Zeker. Dan hadden we de wedstrijd hervat met een indirecte vrije trap, in plaats van een aftrap na een geldig doelpunt.''