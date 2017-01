NEC ontdoet zich van Willem II en stijgt naar tiende plaats

Jordan Larsson, zoon van Feyenoord-legende Henrik Larsson, debuteerde als invaller. De getalenteerde aanvaller kwam onlangs over van het Zweedse Helsingborgs IF. De vaak bekritiseerde Kostas Lamprou was in vorm in de eerste helft, want de doelman maakte inzetten van onder andere Jay-Roy Grot onschadelijk.



Gregor Breinburg, de begeerde aanvoerder van NEC, faalde in kansrijke positie. De ingevallen Ferdi Kadioglu zag zijn poging over het doel verdwijnen. Aan de andere kant liet Erik Falkenburg een goede mogelijkheid onbenut. Lamprou, voor rust nog zo betrouwbaar, ging behoorlijk in de fout, maar Grot profiteerde niet van de grote blunder. Even later was het talent van NEC wél trefzeker, waardoor de Nijmegenaren stijgen naar plaats tien in de Eredivisie.