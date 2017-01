Schorsing aan de broek voor Baker: "Levert wel schade op"

"Lewis is een zeer sportieve voetballer", zegt Fraser tegen onder meer De Gelderlander. "Hij kwam met een slechte uitvoering van pootje haken. Maar dat levert wel schade op. Ik hoop dat de tuchtcommissie coulant is."



Fraser was blij met de drie punten tegen FC Twente. "De zege is terecht. De eerste helft was goed. Precies zoals we wilden. Maar na de 3-0 zakt het niveau te ver terug. Dan zie ik weer de oude fouten."