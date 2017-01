Van Wolfswinkel: "Mooi om Büttner er weer bij te hebben"

“ Dat we Lewis Baker aan het eind verliezen is echt zonde.”

Van Wolfswinkel maakte zondagmiddag zijn negende competitiedoelpunt van dit seizoen. "Het is lekker om het nieuwe jaar direct te beginnen met een goal. En ik tel mijn twee assists ook lekker mee", vertelt de aanvaller van Vitesse tegen ELF Voetbal. "We hebben de lijn van eind 2016 goed doorgetrokken en dit is een mooie start van de tweede seizoenshelft."



"Vooral voor rust haalden we een hoog niveau. We speelden misschien wel onze beste helft van dit seizoen. We hebben uiteindelijk vijftig minuten goed gespeeld. Iedereen dacht waarschijnlijk dat we naar 5-0, 6-0 zouden uitlopen. Daar gingen we voor, maar dat pakte iets anders uit. We scoorden niet meer, maar kwamen aan de andere kant ook niet meer in de problemen. Oké, het werd nog 3-1, maar ja. De drie punten zijn binnen. Dat is uiteindelijk toch het belangrijkste. We hebben voor de winterstop al veel te veel punten laten liggen. Deze wedstrijd geeft vertrouwen."



Baker

De rode kaart van doelpuntenmaker Lewis Baker was een smet op de zege van Vitesse. "Dat we Lewis aan het eind verliezen is echt zonde. We hebben dit seizoen iedereen hard nodig. En zeker Lewis. Ook vanwege zijn doelpunten. Het was een lichte overtreding, maar hij was te laat. Hij had ook niet de intentie om de bal te spelen. We moeten het er nu mee doen dat Lewis in elk geval in de volgende wedstrijd ontbreekt. Ik kan nu misschien wel op hem uitlopen met doelpunten. Hij staat op acht en ik op negen doelpunten. Uiteindelijk maakt het natuurlijk niet uit wie er scoort. Als ik er maar een meer maak dan Lewis aan het eind van het seizoen...", zegt Van Wolfswinkel met een knipoog.







De samenwerking met de vleugelaanvallers Milot Rashica en Adnane Tighadouini verloopt steeds beter merkt Van Wolfswinkel. "Ook deze wedstrijd werd ik weer een paar keer goed bediend. De voorzetten worden steeds zuiverder. Ook van Tighadouini. Hij is ook weer fitter dan aan het begin van dit seizoen. Iedereen lijkt inmiddels aan elkaar gewend en dan merk je ook dat we als team progressie boeken. Zo'n proces heeft ook tijd nodig. 2017 is heel mooi begonnen. We hopen dit niveau vast te houden in de komende wedstrijden."



Büttner

Vitesse presenteert vandaag Alexander Büttner als de nieuwe linksback. Hij zat zondag op de tribune in GelreDome. Büttner mocht transfervrij vertrekken bij het Russische Dinamo Moskou. Van Wolfswinkel juicht de komst van de Doetinchemmer toe. "Het is mooi om Alex er weer bij te hebben. We weten dat hij kwaliteiten heeft. Ik ben niet echt verrast dat hij weer in Arnhem opduikt. Iedereen weet in welke situatie hij zat in Moskou. Hopelijk komt Alex ook snel weer op zijn niveau. Ik ken hem al vanuit de C1 bij Vitesse. Alex is een goede jongen en een goede verdediger. Het wordt wel gezellig met alle jongens met een Vitesse-verleden die terugkeren", aldus Van Wolfswinkel, die net als ook Tighadouini, afgelopen zomer terugkeerde in Arnhem.