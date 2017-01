Breinburg op weg naar de VS: "Het ligt bij de clubs nu"

"Er is een bod gedaan door LA Galaxy. Het ligt bij de clubs nu", aldus Breinburg. "Ik heb vandaag nog een wedstrijd gespeeld, we zien het volgende week wel. De kans is aanwezig dat ik wegga, ja. Giovanni dos Santos en Ashley Cole spelen daar. Goeie namen, ja."



Edwin de Kruijf, technisch manager van NEC, liet onlangs al weten dat de onderhandelingen in volle gang zijn. De 25-jarige Breinburg speelt al sinds 2014 voor de Nijmegenaren.