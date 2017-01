Viergever: "Werd ons duidelijk gemaakt dat er tandje bij moest"

"Die viel wel een beetje tegen. We waren slordig aan de bal. We wisten dat Zwolle agressief zou beginnen, maar dat lieten we eigenlijk gewoon gebeuren. We speelden slordig, afwachtend en namen geen initiatief", vertelde Viergever tegen Ajax Life.



In de kleedkamer viel er dan ook harde woorden. "Er werd ons duidelijk gemaakt dat er een tandje bij moest. Het moest agressiever en beter. Dat gebeurde bij vlagen. We hadden een goed begin, met controle. Daarin scoorden we ook twee keer. Verder was er eigenlijk niet zo veel aan de hand tot de 1-2. Daarna gaven we nog een paar cadeautjes weg."