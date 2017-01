Revelatie Kluivert ontvang appje van vader na debuut bij Ajax

Hij was zondagmiddag een van de smaakmakers tijdens de overwinning van Ajax op PEC Zwolle (1-3). De pas 17-jarige Justin Kluivert maakte indruk met zijn fabelachtige techniek en uitstekende steekpasses. Het jonge talent zag na de wedstrijd op zijn telefoon een appje van zijn vader, 79-voudig international Patrick Kluivert.

“Je officiële debuut, schat”, stuurde de huidige directeur van Paris Saint-Germain. “Hoe lekker voelt dat? Zalig toch? Vanaf nu gaat het echt beginnen.” Zelf debuteerde Patrick Kluivert in 1994 op 18-jarige leeftijd in de hoofdmacht van Ajax 1. Datzelfde seizoen maakte hij de enige treffer in de Champions League-finale tegen AC Milan.