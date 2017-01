Doelman Hahn gaat voor plek onder de lat in De Kuip

“De Kuip blijft mijn einddoel”, laat de 24-jarige sluitpost weten aan het Algemeen Dagblad. “Ik heb vorig jaar januari mijn contract bij Feyenoord verlengd, dat is niet voor niets geweest. De club heeft van begin af aan vertrouwen in mij gehad.”



Bij Feyenoord stond 2016 voor Hahn volledig in het teken van revalideren. Een zware kruisbandblessure zorgde ervoor dat hij een compleet jaar moest toekijken. Hahn: “Het is zwaar geweest, maar ook in de revalidatie heb ik goede en leuke momenten beleefd. Ik ben gegroeid als mens en als speler. Nu staan we er gelukkig weer. Ik ben blij dat ik weer in een stadion mag voetballen.”



Met Excelsior hoopt de doelman zich te handhaven in de Eredivisie. De ploeg staat momenteel op de veilige vijftiende plaats, maar de voorsprong op PEC Zwolle bedraagt slechts twee punten. Op zondag 7 mei, tijdens de voorlaatste speelronde, neemt Hahn het met de Kralingers op tegen zijn werkgever Feyenoord.