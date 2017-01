Van Hanegem twijfelt over 'spelvertragende' opsteling Feyenoord

“Zo'n eerste wedstrijd na de winterstop is en blijft lastig”, realiseerde Van Hanegem zich in zijn column in het Algemeen Dagblad. Bij Feyenoord waren Eric Botteghin en Brad Jones de beste pionnen. Als straks Kenneth Vermeer weer fit is, gaat Giovanni van Bronckhorst een keuze maken, heb ik hem horen zeggen. Maar als Jones zo keept, is er geen enkele reden om hem te vervangen.”



De afwezigheid van middenvelder Karim El Ahmadi was ook zo’n issue waardoor trainer Van Bronckhorst een keuze moest maken. “Daardoor was ik heel benieuwd naar het duel tegen Roda. El Ahmadi was toch de motor van de koploper voor de winterstop. Overal roepen mensen dat Jens Toornstra de vervanger is van El Ahmadi, maar Gio kiest er duidelijk voor om Tonny Vilhena als meest controlerende middenvelder op te stellen.”



Het resulteerde uiteindelijk in de 0-2 overwinning, al ging het zeker in de eerste helft nog niet van harte. “Feyenoord speelde met de rechtsbenige Kuyt voor Kongolo, met daarvoor Eljero Elia die ook rechtsbenig is. Aan de rechterkant speelt Steven Berghuis, die juist weer linksbenig is. Dat werkt nou eenmaal spelvertragend. Roda JC hield gewoon het speelveld klein en had voor rust geen kind aan Feyenoord.”