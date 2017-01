PSV-middenvelder Pröpper blij met rentree Van Ginkel

“Als ik één speler moet nemen met wie ik een goede verstandhouding in het veld heb, dan is dat Marco”, zegt Pröpper in gesprek met De Telegraaf. “We weten precies wat we aan elkaar hebben. Als we samen spelen, hebben we een goede afwisseling. De ene keer gaat hij, de andere keer ik. Dat is lastig te verdedigen.”



Vorig seizoen maakte Van Ginkel in dertien competitiewedstrijden maar liefst acht goals. Zaterdag was het in het duel met Excelsior (2-0) direct weer raak voor de middenvelder. Pröpper: “Marco heeft vaker dat hij op de goede plek staat. Net als vorig jaar is hij daar direct weer heel belangrijk in.”