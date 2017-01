Jonge Kluivert ervaart bij Ajax geen druk na vergelijkingen met vader

“Het maakt mij niet zo veel uit dat ik dezelfde achternaam heb”, zegt de jonge Kluivert in gesprek met De Telegraaf. Met name de uiterlijke gelijkenissen met vader Patrick zijn treffend. “Mensen vergelijken me wel veel met hem, ja. Maar ik heb daar geen last van. Ik ken niet zo veel druk.”



Of Ajax nog een nieuwe aanvaller moet halen, houdt de debutant in het midden. “Ik ben nog jong, pas 17, dus ik heb alle tijd en moet me goed ontwikkelen. Ik wacht rustig af. Of Ajax miljoenen uitgeeft aan een buitenspeler, moet men zelf weten. Als de trainer me nodig heeft, zal ik proberen er te staan.”