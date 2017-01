Vitesse versterkt zich definitief met 'herkenbare speler' Büttner

“Ik heb een super goed gevoel om terug te zijn op het oude nest en kan niet wachten om te beginnen”, zegt Büttner op de clubwebsite. “Het buitenlands avontuur was prachtig en dat pakt niemand mij meer af. Mijn gevoel zei dat ik nu voor Vitesse moest kiezen. Het is een super mooie club en hier wil ik gaan vlammen. Ik hoop snel helemaal fit te worden en aan te sluiten bij de groep.”



Ook technisch directeur Mo Allach is blij met de terugkeer van de speler die de jeugdopleiding van de Arnhemse club doorliep en in het verleden al ruim honderd Eredivisieduels voor de club speelde. “Na het vertrek van Ota hebben we alle pijlers op Alexander gericht. Hij is bekend met onze manier van spelen en is een herkenbare speler voor onze supporters.”