'Verbeek en PSV strijden om handtekening Japanner'

De Eindhovenaren hebben de nodige concurrentie in de strijd om de handtekening van de buitenspeler. Anderlecht en het VfL Bochum van trainer Gertjan Verbeek zouden ook interesse in hem hebben. "Er is een kans dat hij gewoon wil blijven, maar het klopt inderdaad dat we in gesprek zijn met een aantal ploegen uit Europa", zegt Toshishige Takao, trainer van de club.