Robben langer bij Bayern München: "Eén van de beste profs ter wereld"

"Ik ben heel blij dat ik nog een jaar speler van Bayern ben”, zegt hij op de clubwebsite. “Dit is één van de beste clubs ter wereld, voor mij en mijn familie is München een tweede thuis geworden. Ik kijk er naar uit om zo lang mogelijk op topniveau te spelen en met Bayern zo veel mogelijk titels te winnen."



Ook voorzitter Karl-Heinz Rummenigge is blij met het nieuws. "Arjen is op zijn positie één van de beste profs ter wereld. Hij speelt nu al acht jaar bij deze club en is in die periode een ontzettend belangrijk onderdeel van het team geworden. We zijn heel blij en trots dat hij nog een jaar het shirt van Bayern draagt."