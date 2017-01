Payet maakt zich onmogelijk: “Beter af zonder hem”

"Ik had een goede relatie met hem", zegt Noble tegenover The Daily Mail. "Had, inderdaad, want ik heb hem nu al twee of drie weken niet gesproken. Ik ben boos en teleurgesteld, omdat ik altijd heb gezegd dat hij de beste speler is waarmee ik ooit heb samengespeeld."



"Als iemand niet voor het team wil spelen, zijn we beter af zonder hem”, vervolgt de middenvelder, die de jeugdopleiding van The Hammers doorliep. "Dit is een enorme club en hij was hier geliefd. Maar de fans veranderen in zo'n situatie snel van mening."