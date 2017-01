Büttner: "Oranje is het enige wat ik mis in mijn loopbaan"

“Daar denk je natuurlijk wel aan, ik ook”, zegt hij in gesprek met Fox Sports. “We zullen zien hoe het gaat lopen als ik eenmaal speel. Het ligt aan mezelf of ik die kans krijg of niet. Ik ben nog jong en het kan natuurlijk nog”, zegt 27-jarige linksback.



“Het is altijd een droom voor mij geweest om in het Nederlands elftal te spelen. Dat is het enige wat ik nog mis in mijn loopbaan. Ik kan niet meer doen dan mijn stinkende best bij Vitesse en dan zien we het wel.”