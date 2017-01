'Man van 105 miljoen' over prijskaartje: "Maakt me niet gelukkig"

"Manchester United is een grote uitdaging", begint de middenvelder tegenover SFR Sport. "Ik had ook naar een club als Barcelona of Real Madrid gekund. Zij hadden interesse, maar ik besloot om hier terug te keren. Ik volgde mijn hart. Een gevoel van binnen haalde me hierheen. Ik wilde successen vieren met Manchester United."



De club van José Mourinho legde zo'n 150 miljoen euro neer voor de 23-jarige Pogba, een prijskaartje waar de speler zelf weinig last van heeft. "Zelf denk ik niet meer aan de transfersom. Ik ben hier om te voetballen. Het maakt me niet gelukkig dat ik 's werelds duurste voetballer ben. Dat ben ik alweer vergeten. Het boeit me niet."