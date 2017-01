Ajax-talent Clement succesvol geopereerd: ''Kijk uit naar herstel''

De operatie van Pelle Clement is succesvol verlopen, meldt Ajax op de clubwebsite. De getalenteerde aanvaller, die werd geholpen aan beide liezen, hoopt ergens in maart zijn rentree te maken.

''Het was een lastige afweging omdat ik al een tijdje met deze blessure loop. Tijdens het trainingskamp in Portugal speelde het weer op en kreeg ik er te veel last van'', verklaart de Ajacied in een reactie op de clubsite. ''Ik ben blij dat ik snel geholpen kon worden. Ik heb nog pijn aan de wonden van de operatie, maar ik kijk er naar uit om aan mijn herstel te werken.''