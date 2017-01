VC oordeelt: De tien knapste WAGs uit de Eredivisie!

10. Naomi Veltman



Sinds mei 2015 is Joël Veltman verloofd met zijn vrouw Naomi. Het verhaal van het echtpaar is absoluut geen blauwdruk voor een romantische speelfilm, want de verdediger van Ajax leerde zijn vrouw kennen via Snapchat. Toch ging Joël op de knieën voor Naomi en op basis van deze foto kunnen wij dat zeker snappen!





Eloy Room timmert als keeper van Vitesse aardig aan de weg en heeft buiten de lijnen ook weinig te klagen. De nationale keeper van Curaçao heeft al enkele jaren een relatie met Lisa van Cuijk. De blondine verdient zonder twijfel een plek in deze prachtige lijst.Jorrit Hendrix is allesbehalve een extravagant type en zo wordt zijn vriendin Jolisa Janssen vaak over het hoofd gezien in WAG-lijstjes. Onterecht, vinden wij. De middenvelder van PSV heeft sinds 2011 een relatie met deze blondine en mag daar zijn handjes mee dicht wrijven.Of Feyenoord dit seizoen kampioen wordt, is nog maar de vraag. Wel kunnen we constateren dat Jan-Arie van der Heijden een vriendin op Champions League-niveau heeft. De centrale verdediger speelt met zijn relatie met Martine van Duijvenbode in dit rijtje voor de prijzen.Tijd voor wat buitenlandse invloeden in deze lijst. Héctor Moreno heeft met zakenvrouw Irene Martinez een echte WAG aan de haak geslagen. De stijlvolle Mexicaanse omschrijft zichzelf als ‘pittig’ en ‘gewaagd’ en wij snappen wat Moreno daarin ziet.Zijn eerste jaar in dienst van FC Groningen was geen doorslaand succes, maar buiten de lijnen behoort Alexander Sørloth tot een van de beste aanvallers van de Eredivisie. De Noor wordt bijgestaan door zijn vriendin Lena Selnes.Na jaren van omzwervingen door Europa is Alexander Büttner weer terug in de Eredivisie. Maar of zijn woonplaats nu Moskou, Brussel of Arnhem is, de linksback van Vitesse wordt overal bijgestaan door zijn verloofde Marleen. Op basis van deze foto’s is de WAG een ware aanwinst voor de Eredivisie.Feyenoorder Rick Karsdorp is een van de beste rechtsbacks van de Eredivisie en doet ook in dit rijtje mee in de top. De international van Oranje heeft een relatie met Astrid Lentini, een topper onder de WAG’s.Deze lijst is uiteraard niet compleet zonder Theresa Kofoed. De Deense blondine is kersvers verloofde van Nicolai Jørgensen. De aankondiging van het huwelijk kreeg veel aandacht op diverse media en ja, u ziet zelf wel waarom.De winnaar van deze lijst is Karin Jimenez. Het fotomodel is de vriendin van PSV-back Santiago Arias én voormalig Miss Colombia. Deze titel kunnen we ook niet aan haar neus voorbij laten gaan.