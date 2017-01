Zaakwaarnemer: ''El Idrissi had geen toekomst meer bij Ajax''

Adham El Idrissi is niet langer speler van Ajax. Het contract van de aanvaller werd maandagmiddag ontbonden. Het product van de jeugdopleiding speelde sinds 2005 in Amsterdam en schopte het tot Jong Ajax.

Zaakwaarnemer Guido Albers verklaart één en ander aan supportersplatform Ajax Showtime: ''Hij is nu weer fit, hij traint deze week weer met de bal'', zegt de belangenbehartiger over de van een blessure herstelde oud-Ajacied.



Albers vervolgt zijn uitleg: ''Hij had geen toekomst meer bij Ajax en hoopt nu snel een club te vinden. Hij is op de goede weg.''