Jørgensen kan droogte sinds Kuijt doorbreken bij Feyenoord

Met Graziano Pellè en John Guidetti had Feyenoord de laatste jaren telkens een scorende spits in huis. De Zweed kwam slechts 23 keer in actie in de Eredivisie, maar maakte wel liefst twintig treffers. Zijn Italiaanse opvolger haalde ongeveer een even hoog rendement en kwam ook nog eens vaker in actie, maar had met Wilfried Bony en Alfred Finnbogason twee keer een veelscorende spits voor zich. Het doet niets aan de heldenstatus af van het duo, dat by far het hoogste rendement van de afgelopen jaren haalde.

Ogbeche

Een seizoen later was het verlangen naar een nieuwe Pellè of Guidette namelijk zeer groot. De productie was schrijnend: topscorer Colin Kazim-Richards (11) maakte bijvoorbeeld minder doelpunten dan de clubtopscorer van SC Cambuur, Bartholomew Ogbeche (13). Het is dan ook niet gek dat onder meer PEC Zwolle en FC Utrecht dat seizoen vaker scoorde dan Feyenoord.

Toch kan het nog erger weten ze in De Kuip. Want in het seizoen 2006/2007 maakte de clubtopscorer van Feyenoord slechts negen doelpunten. Negen. Een aantal dat Alfonso Alves dat seizoen bijna in één duel maakte tegen Heracles Almelo (9-0). Ook in de jaren daarna konden routiniers Roy Makaay en John Dahl Tomasson maar amper overtuigen. De piepjonge Luc Castaignos was met vijftien doelpunten nog redelijk succesvol - al kwam hij met dat aantal niet eens bij de beste tien schutters van de Eredivisie.

De laatste speler die zich als Feyenoorder tot topscorer kroonde is, niet geheel toevallig, Dirk Kuijt. Met 29 doelpunten liet hij zijn maat van het koningskoppel K2 met Salomon Kalou (20) ruim achter zich. Een jaar later maakte Kuijt wederom veel doelpunten, maar door de productie van Huntelaar zette Kuijt de topscorersdroogte van elf jaar eigen handig in. Met Jørgensen lijkt er eindelijk weer een topscorer van Feyenoord op komst.

Seizoen Naam Club Goals Beste Feyenoorder 2015/16 Vincent Janssen AZ 27 4. Dirk Kuijt (19) 2014/15 Memphis Depay PSV 22 13. Colin Kazim-Richards (11) 2013/14 Alfred Finnbogason SC Heerenveen 29 2. Graziano Pellè (23) 2012/13 Wilfried Bony Vitesse 31 2. Graziano Pellè (27) 2011/12 Bas Dost SC Heerenveen 32 5. John Guidetti (20) 2010/11 Björn Vleminckx NEC 23 11. Luc Castaignos (15) 2009/10 Luis Suárez Ajax 35 13. John Dahl Tomasson (11) 2008/09 Mounir El Hamdaoui AZ 23 6. Roy Makaay (16) 2007/08 Klaas-Jan Huntelaar Ajax 33 10. Roy Makaay (13) 2006/07 Alfonso Alves SC Heerenveen 34 23. Angelos Charisteas (9) 2005/06 Klaas-Jan Huntelaar SC Heerenveen / Ajax 33 2. Dirk Kuijt (22) 2004/05 Dirk Kuijt Feyenoord 29 2. Salomon Kalou (20)

Lijkt inderdaad. Want het is nog lang geen uitgemaakte zaak dat Jørgensen er met de topscorersprijs vandoor gaat. Niet alleen omdat Enes Ünal en Wout Weghorst (beiden 10) hete adem in de nek van de Deen blazen. Maar ook omdat sinds het seizoen 2004/05 de topscorer van de Eredivisie gemiddeld liefst 29,27 doelpunten maakt. Als Jørgensen zijn huidige gemiddelde voortzet, eindigt hij slechts op 22,67 treffers. Dat was alleen in het seizoen 2014/15 genoeg geweest voor de topscorerstitel ten koste van Memphis Depay. De topscorer van Feyenoord maakte gemiddeld sinds het seizoen 2004/05 overigens vele malen minder: 16,9 goals.

Heerenveen meest succesvol

Verder voert opvallend genoeg SC Heerenveen het lijstje van de topscorers aan de laatste jaren. Liefst 3,5 keer leverden zij de meest scorende speler van de Eredivisie, gevolgd door Ajax (2,5 keer). AZ (2) maakt het podium compleet. PSV, NEC en Vitesse allen één keer.



Roy Makaay kon weliswaar vaak juichen bij zijn terugkeer bij Feyenoord, maar topscorer van de Eredivisie werd hij niet meer.