ELF Transfertarget van de Dag: Jetro Willems

De transfermarkt in Europa is weer geopend. ELF Voetbal bespreekt tot eind januari elke dag een speler in de rubriek Transfertarget van de Dag.

Aflevering 16: Jetro Willems



Is Jetro Willems bezig aan zijn laatste dagen in dienst van PSV? Volgens L'Équipe staat de aanvallend ingestelde linksback op het lijstje van Olympique Marseille. De geboren Rotterdammer heeft in Eindhoven nog een contract tot medio 2018.



Willems, met twee landstitels op zak, werd recentelijk in verband gebracht met clubs uit de Premier League. Het lijkt er steeds meer op dat de eigenzinnige vleugelverdediger op korte termijn in een grote Europese competitie speelt.



Stelling: Willems is klaar voor de stap naar het buitenland.