''Bij Feyenoord ontwikkelt Vilhena zich het beste en kan hij rijpen''

De oud-speler van Roda JC Kerkrade looft het optreden van de middenvelder in Zuid-Limburg: ''Het was voor mij de vraag wie het spel zou gaan maken nu El Ahmadi in Afrika is. Je mist hem toch, hoe je het ook wendt of keert. Ik vind dat ze het met z’n drietjes knap hebben opgevangen. Dirk Kuyt, Vilhena en Jens Toornstra. Daarbij was Vilhena de meest defensieve van de drie. Waar hij normaal de sturing heeft van El Ahmadi, werd hij gecoacht door Kuyt als het nodig was. Ik vind dat de kwaliteiten van Vilhena ten volle worden benut.''



Vermeulen hoopt dat Vilhena niet te snel voor een buitenlandse club kiest: ''Hij kan op dit moment nog meer uit zichzelf halen. Hier ontwikkelt hij zich echt het beste en kan hij rijpen. Ik was zelf ook 26 jaar toen ik naar Paris Saint-Germain ging. Op jonge leeftijd heb je gewoon nog niet veel te zoeken in het buitenland. Feyenoord is een grote club, dus voor de grootte van de club hoef je het niet te doen. Als je het doet, ga je voor het geld en voor het niveau van de competitie. Maar dan moet je er helemaal klaar voor zijn.''