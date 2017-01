PSV'ers Rigo en Lammers slepen nieuw contract in de wacht

''Ik heb aan het echte werk mogen ruiken. Ik hoop nog veel te mogen spelen en aan te sluiten bij het eerste. PSV is een prachtige club waar ik al een tijdje rondloop'', stelt Lammers in een reactie op de clubsite. ''Ik heb nu heel wat jaren om te laten zien dat ik kan scoren. Luuk de Jong mag van mij nog wel even blijven staan. Ik ga eerst bij Jong PSV veel spelen en mijn doelpunten maken.''



''Mijn dag kan niet meer stuk', jubelt Rigo. ''PSV is een warme, mooie familieclub. Iedereen voelt zich hier thuis. Ik heb er veel vertrouwen in dat ik hier kan doorbreken en voetballer kan worden. De club gelooft ook in mij. Mijn volgende doel is om zo snel mogelijk in de selectie te komen. Daarna kijken we verder naar de toekomst.''





Jong PSV'er Sam Lammers heeft zijn contract bij PSV verlengd tot de zomer van 2021. Proficiat Sam! https://t.co/PMNvCHaW2A pic.twitter.com/INxo82Dpkl — PSV (@PSV) 16 januari 2017