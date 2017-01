Feyenoord en Ajax gewaarschuwd: ''PSV klaar voor inhaalrace''

''We zijn klaar voor de inhaalrace'', zei de keuzeheer vol optimisme. ''Het trainingskamp in Spanje is uitstekend bevallen. Er is goed getraind, hard gewerkt. Maar we moeten realistisch zijn, we hebben het niet meer in eigen hand.''



''Het vorige seizoen heeft uitgewezen dat het succes en het niet succesvol zijn heel dicht bij elkaar liggen. We moeten zelf een goede serie neerzetten. We moeten nog tegen onze concurrenten en die zelf ook nog tegen elkaar. Het zal niet eenvoudig zijn, maar we zullen we er tot het einde voor blijven vechten'', aldus Cocu.