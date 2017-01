Van Gaal zwaait af: ''Er is zoveel gebeurd in mijn familie''

De gewezen bondscoach van Oranje kreeg onlangs een gigantisch aanbod en kon maar liefst 50 miljoen euro in drie jaar verdienen. Het kwam overigens niet uit een Arabisch land: ''Dat soort bedragen betalen ze daar niet. Maar in China betaalden ze dat wel. Ik kon daar ook heen, maar ik ben nog steeds hier. Er is zoveel gebeurd in mijn familie, dan word je ook weer als mens met je neus op de feiten gedrukt.''



Van Gaal verwijst daarmee naar de plotselinge dood van zijn schoonzoon. Daarnaast twijfelde de kleurrijke coach na diens ontslag bij Manchester United aan het vervolg van zijn trainersloopbaan: ''Ik riep toen dat ik zou stoppen, dat heb ik later slim veranderd in een ‘sabbatical’ maar nu geloof ik niet dat ik nog zal terugkeren in het trainersvak.''