Derksen: ''Het zit bij Justin Kluivert dicht tegen bijgoochem aan''

Justin Kluivert debuteerde zondag in de hoofdmacht van Ajax en kreeg na afloop van het uitduel met PEC Zwolle louter lof toegezwaaid. Johan Derksen is minder positief en zet de doorgebroken aanvaller met beide benen op de grond.

''Ik had na een avond Justin Kluivert genoeg van Justin Kluivert'', zei de snoeiharde analist in de eerste uitzending van Voetbal Inside van 2017. ''Ik wil niet zeggen dat het jochie niet leuk overkwam, maar het zit heel dicht tegen bijgoochem aan.''



Kluivert junior wilde zelfs een strafschop nemen. Uiteindelijk ging Lasse Schöne achter de bal staan: ''Niemand denkt: laten we die kleuter die strafschop nemen. Toch wil hij die strafschop nemen, omdat hij de show wil stelen'', aldus de kritische Derksen.