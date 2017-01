El Ghazi praat met Lille: "Maar geen contract"

Een transfer van Anwar El Ghazi naar Lille lijkt minder dicht bij dan werd gedacht. De buitenspeler van Ajax werd de afgelopen dagen sterk in verband gebracht met een overgang. De speler zou met de Franse club al een akkoord hebben bereikt over een samenwerking en alleen beide clubs moesten nog overeenstemming bereiken over een transfersom.

In de praktijk lijkt de overgang zich in een minder vergevorderd stadium te beginven. “Er is contact”, bevestigt Nabila El Ghazi, de zus en begeleidster van de tweevoudig Oranje-international, tegenover De Telegraaf. “Maar er is geen contract.”