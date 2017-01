'Kayserispor hoopt op ex-Twentenaar Tioté'

Cheick Tioté vervolgt zijn loopbaan waarschijnlijk in Turkije. De middenvelder, die in het verleden uitkwam voor Anderlecht, Roda JC en FC Twente, is dicht bij een overstap naar Kayserispor. Dit schrijft Sportx. De oude club van Nederlander Diego Biseswar hoopt de Ivoriaan deze winter aan te trekken.