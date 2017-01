Genee mist Van Gaal: "Hereniging met Kluivert zou prachtig zijn"

Louis van Gaal en de mannen van Voetbal Inside, het zullen nooit de grootste vrienden worden. De trainer is in het verleden veelvuldig op de hak genomen in het RTL7-programma en werd meerdere malen vergeleken met dictatoriale wereldleiders uit het verleden. Wilfred Genee, presentator van het programma, mist de trainer, die maandagavond aangaf waarschijnlijk niet meer terug te keren als trainer.

“Op een enkel verdwaald optreden na, zoals gisteren in Den Haag, blijft Neerlands meest succesvolle oefenmeester vakkundig buiten beeld”, schrijft Genee in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Hij liet alle aanbiedingen, waaronder eentje van Inter, tot nu toe liggen. Naar verluidt adviseerde hij de Italianen om voor Frank de Boer te gaan. Zelf hapte hij nergens toe.”



De presentator hoopt dat Van Gaal’s ‘eerzucht groot genoeg is’ en terugkeert als trainer, bijvoorbeeld bij Paris Saint-Germain. “Een herenig van Patrick Kluivert met zijn oude oefenmeester Van Gaal zou natuurlijk prachtig zijn. Dan heeft Louis bijna alle topcompetities gehad. Bovendien, Van Gaal in het Frans is natuurlijk geweldig: Je suis Louis. Dat bekt toch heerlijk? Een weekje bij de nonnen in Vucht en hij kan los: ‘Edison Cavani fume un grande pipe, le veldmonteur de Matuidi est dans le maison’.