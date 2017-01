Topscorer Lammers stelt doel: "Ligt eraan hoe veel ik meespeel"

Luuk de Jong weet dit seizoen niet gemakkelijk het net vinden. De spits van PSV scoorde in achttien eredivisie-optredens slechts vier keer, evenveel als collega-spitsen Richairo Zivkovic, Zakaria El Azzouzi en Danny Hoesen. Toch kiest trainer Phillip Cocu nog niet voor een andere speler in de punt van de aanval, zoals Jupiler League-topscorer Sam Lammers.

De negentienjarige spits van Jong PSV is populair onder de Eindhovense fans, die hopen dat hij een kans krijgt. “Ik word er niet ongeduldig van, maar ik begrijp het wel", zegt Lammers tegenover het Eindhovens Dagblad. "De eerste helft van het seizoen ontbrak het aan doelpunten. Ik blijf mijn wedstrijden bij Jong PSV spelen en dan komt mijn kans vanzelf."



Dit seizoen wist het jeugdproduct van PSV al tien keer te scoren in de Jupiler League. Hij hoopt daar komend halfjaar nog een aantal goals aan toe te voegen. “Het ligt er een beetje aan hoe veel ik meespeel”, stelt hij. “Maar ik hoop dat ik over de vijftien goals ga." In de Eredivisie speelde Lammers dit seizoen zes minuten mee met het eerste elftal.