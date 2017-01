'Serero krijgt afwijzing vanuit België'

De 26-jarige Serero is aangeboden bij Standard Luik. Dit schrijft La Dernière Heure. De huidige nummer zeven van de Belgische competitie zag deze winter Adrien Trebel verkassen naar Anderlecht. De club zag echter niets in het aantrekken van de Ajax-speler. Eerder werd de kleine middenvelder al in verband gebracht met een aantal Engelse clubs, maar omdat hij niet in aanmerking komt voor een werkvergunning kwam het niet tot een overgang.