Sanchez: "Ik wil de supporters een kampioenschap geven"

Alexis Sanchez werd de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Arsenal. Verschillende Europese topclubs, zoals Paris Saint-Germain, zouden de buitenspeler, die ongelukkig zou zijn bij Arsenal, graag willen overnemen. De buitenspeler lijkt in de praktijk helemaal niet te hopen op een transfer.

“Ik heb het gevoel dat ik een belangrijke speler voor Arsenal ben”, zegt Sanchez op het YouTube-kanaal van zijn werkgever. “Mijn teamgenoten laten mij dat iedere dag weten. Ik probeer mezelf iedere dag en iedere wedstrijd te bewijzen.”



“Ik denk dat we genoeg kwaliteit hebben om prijzen te pakken”, vervolgt hij. “Ik voel me echt gelukkig en comfortabel bij Arsenal. Ik wil de supporters een nieuw kampioenschap geven. Zij steunen ons door dik en dun, dat is geweldig. We moeten voor hen de Premier League of de Champions League winnen.”