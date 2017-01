'Guardiola zet in op nieuwe samenwerking met Messi'

Josep Guardiola heeft zijn zinnen gezet op een hereniging met Lionel Messi. De Argentijnse topspeler zou al enige tijd met FC Barcelona in gesprek zijn over een nieuw contract, maar dat lijkt niet te passen in het financiele plaatje van de club. De oud-trainer van Barça zou nu een recordbedrag voor Messi overhebben.