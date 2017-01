Bosz dacht er niet over om Gudelj rechtsback te maken

Daley Sinkgraven moest van Peter Bosz als linksback opdraven bij Ajax. Dat was een idee van scout Tonny Bruins Slot. Nemanja Gudelj werd gezien als rechtsback, maar daar had de trainer geen trek in.

"Ik zei hem nog: Kom op Tonny, een back moet agressief zijn. Hij moet met zijn man mee, dan wil jij daar Daley Sinkgraven neerzetten?", zegt Bosz in gesprek met Voetbal International. "Tonny opperde ook om Nemanja Gudelj als rechtsback uit te proberen, maar dat zagen we niet zitten.”



Het idee kwam van FC Barcelona, erkende de scout. Daar had hij Sergi ook linksback gemaakt, terwijl dat eigenlijk een middenvelder was. Johan Cruijff wilde de voetballer verkopen, Bruins Slot stak daar een stokje voor.