Voetballer Manchester United overleefde auto-ongeluk

Marcus Rashford is dit seizoen betrokken geweest bij een auto-ongeluk. Dat meldt The Sun . Dat zou slechts 24 uur voordat zijn Manchester United de wedstrijd tegen West Ham United zou spelen zijn geweest.

Rashford claimt dat het ongeluk niet zijn schuld was. Hoewel hij aangeslagen was, was hij fit genoeg om de volgende dag op de bank te zitten bij Manchester United. De club stoomde hem mentaal klaar voor het duel met West Ham.



De voetballer hield behalve mentale schade geen lichamelijke schade over aan het ongeluk. Zijn auto bleef niet heel, maar de verzekering heeft daar naar gekeken.