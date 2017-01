'Manchester United doet moeilijk over Depay'

De Franse topclub slaagt er tot op heden niet in de voormalige speler van PSV aan zich te binden. Zij bood al eens elf miljoen pond en dertien miljoen pond, maar dat is nog niet genoeg. United wil eigenlijk vijftien miljoen hebben.

Depay is bij Manchester United persona non grata geworden. Trainer José Mourinho heeft al aangegeven de speler niet meer in te zetten zolang niet duidelijk is waar zijn toekomst ligt. Hij kwam tot nu toe slechts één keer in actie.