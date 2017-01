Zwolle woedend na Ajax-thuis over Amsterdamse kaasblokjes

"Dan begrijp je het niet als cateraar", zegt Freddy Eikelboom, de voorzitter van de supportersclub, in gesprek met de Stentor. "De wedstrijd is in Zwolle, in ons stadion, waar de kleuren blauw en wit zijn. Als wij naar de Arena gaan, dan staan daar ook geen blauw-witte vlaggetjes in de hapjes. Of iets met het stadslogo.''



"Vlaggetjes van Amsterdam in onze Zwolse-businessruimte, dat kan niet", vervolgt hij. "Het is voor ons niet iets om je schouders over op te halen. Ik heb tientallen reacties gehad, van verschillende grote supporterscollectieven die het waardeloos vinden en misplaatst. Ons stadion is niet de Arena."