'Feyenoord zet opnieuw in op zestienjarig talent'

Peter Gwargis staat opnieuw in de belangstelling van Feyenoord. Het zestienjarige talent moet komende zomer de overstap maken van het Zweedse Husqvarna naar Rotterdam.

Volgens het twitteraccount Varkenoord Watch is de topclub opnieuw uitgekomen bij de middenvelder, die begin november ook al op proef was bij de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst. De voetballer zou wel zin hebben in een avontuur bij Feyenoord.

De adviseur van Gwargis is Walid Faour en hij is niet bang om de druk op zijn pupil op te voeren. "Hij is een linksbenige aanvallend ingestelde speler, van wie veel mensen denken dat hij de nieuwe Mesut Özil gaat worden."