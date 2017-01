Sagna moet op de blaren zitten en bijna 50.000 euro dokken

Het is te hopen voor Bacary Sagna dat hij in het vervolg wat beter nadenkt over wat hij op social media plaatst. De verdediger van Manchester City heeft van de Engelse voetbalbond een boete van 46.000 euro gekregen, omdat hij in het openbaar kritiek uitte op een scheidsrechter.

In het begin van dit jaar speelde Manchester City tegen Burnley. De ploeg won met 2-1. Toch kreeg het team in de eerste helft een rode kaart. Sagna was daar niet zo blij mee en schreef na de wedstrijd dat City met tien tegen twaalf had gespeeld.



De voetballer verwijderde zijn post direct, maar het kwaad was al geschied. Het was de vraag of de verdediger geschorst of beboet zou worden, maar dat eerste is dus - nog - niet het geval.