Ouaali geniet van debuut Kluivert in eerste elftal Ajax

Said Ouaali zag Justin Kluivert zondag zijn debuut maken in het eerste elftal van Ajax. Het hoofd jeugdopleiding is blij dat dit jaar ook onder meer Abdelhak Nouri voor het eerst binnen de lijnen kwam bij de Amsterdammers.

"Het ene jaar kunnen meer spelers deze sprong maken dan andere. Dit jaar zijn het er al flink wat, waaronder dus Justin. Daar zijn we als club uiteraard trots op. Het is immers ons gezamenlijke doel”, zegt Ouaali in gesprek De Telegraaf.



“Justin heeft een goede mentaliteit en weet dat hij nog aan de bak moet om een vaste waarde in Ajax 1 te worden. Het einddoel is om veelvuldig wedstrijden in de ArenA te spelen en het zwaarste deel van het traject moet nog komen.”